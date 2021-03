Cantor paraibano transforma 'Alive' de Alok no piseiro 'Rei do Pix' e chama atenção de DJ

O cantor de forró paraibano Bruno Mello, 28, chamou atenção do DJ Alok, nesta terça-feira (16). O goiano escutou a canção "Rei do Pix" e ficou surpreso com a produção musical em cima do hit "Alive" — produzido por ele.

Alok publicou vídeo no Instagram falando do remix em piseiro e informou querer contato com o autor ."Eu não sei quem fez, se alguém souber me fala. Eu quero autorizar eles a lançarem", declarou o goiano.

A canção "Alive" de Alok possui letra simples com batidas que simulam as batidas do coração. Já o "Rei do Pix", escrita pelo paraibano Bruno Melo, relata a vida de uma mulher que esqueceu o ex e leva uma vida de luxo ao lado do novo companheiro rico.

"Ela não quer mais o ex. Jogou fora a aliança. Ela está curtindo com o playboy da lancha. Não quer mais o ex. Ela curte remix. Ela tá bloguerinha namorando o rei do pix", diz a canção.

O paraibano conta que a música nasceu por ele ser fã de Alok. "O que despertou a fazer essa música, esse remix, foi o fato de acompanhar o trabalho do Alok. A música 'Alive' é primeiro lugar em todo o mundo. Eu, assim como boa parte do pessoal do piseiro, estamos inserindo canto à capela nas músicas. Pegamos a parte de uma música internacional e inserimos ela na parte do solo", explica.

Bruno Mello é natural de Campina Grande. Há 10 anos, ele luta para conseguir espaço no mercado do forró. Com a família atuante no mundo de eventos da região, ele canta desde criança.

