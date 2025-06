Cantor MC Brisola é detido acusado de agredir e ameaçar modelo, em SP

O cantor Silas Rodrigues Santos, 32 anos, conhecido como MC Brisola, foi detido na madrugada deste domingo (1º), em São Paulo. Ele é acusado de agredir e ameaçar a modelo Michelle Heiden, 31 anos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), em nota enviada ao Diário do Nordeste, o episódio aconteceu durante uma briga na casa do MC, no bairro Jardins. O caso foi registrado como lesão corporal, ameaça e violência doméstica na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

No Boletim de Ocorrência (B.O), obtido pelo g1, é dito que Michelle foi até a casa de Silas, com quem mantém um relacionamento, e o encontrou nu na cama, enquanto outra mulher utilizava o banheiro. Ela também viu as roupas dos dois espalhadas pelo chão do quarto.

Quando se deparou com a cena, a modelo foi tirar satisfações com o cantor. Conforme a denúncia, ele reagiu com tapas e a ameaçou de morte com um fuzil. Segundo a SSP-SP, no apartamento de Silas foram encontradas diversas armas de fogo, entre elas: duas pistolas, carregadores, munições de vários calibres e o fuzil mencionado.

" Ao ser questionado, o homem apresentou documentos que o identificam como CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), incluindo o Certificado de Registro (CR) emitido pelo Exército Brasileiro", completa o comunicado.

Conforme o g1, por falta de flagrante, o cantor foi liberado ainda no domingo, mas teve as armas apreendidas até que o processo se encerre. A decisão levou em conta a segurança de Michelle. A modelo afirma ter tido os pulsos machucados pelo companheiro, mas não aceitou medidas protetivas.

Defesa do cantor nega agressões

Em resposta às acusações, a defesa do MC apresentou uma nota ao portal da TV Globo. "Silas em nenhum momento reagiu ou revidou, mantendo postura passiva e evitando qualquer escalada de violência", diz o texto, que descreve Michelle como uma "ex-companheira" do cantor.

"Por orientação de sua defesa, Silas manterá sua colaboração com as autoridades para que os fatos sejam apurados de forma justa e transparente, preservando sua integridade moral, física e profissional", completa o comunicado.

Quem é MC Brisola?

Com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, MC Brisola se diz, além de músico, um "entusiasta do mercado financeiro".

Junto de outros dois MCs, ele é investigado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e a Polícia Federal de compor um esquema de corrupção.

Funcionava assim: policiais cobravam propina de influenciadores investigados por promoverem rifas ilegais em redes sociais. Segundo as investigações, Silas teria pago R$ 20 mil, 10% do valor inicialmente exigido, para interromper uma Verificação de Procedência de Informações (VPI) aberta contra ele.

Um VPI é instaurado por agentes para averiguar a veracidade da notícia de infração penal, na tentativa de evitar a disseminação de informações falsas que levem a uma investigação injustificada.