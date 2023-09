Cantor cearense Matuê vai homenagear avó com uso de IA em show no The Town

O cantor cearense Matuê vai fazer uma homenagem póstuma para a sua avó, Núbia Brasileiro, durante apresentação com uso de Inteligência Artificial (IA, da sigla em inglês), no festival The Town, em São Paulo.

O show do trapper cearense está previsto para ocorrer neste domingo (3), no palco The One. Em entrevista à TV TEM, afiliada da Globo, Matuê destacou a importância da avó para a sua carreira e valorização das suas origens nordestinas.

Legenda: Matuê e avó, Núbia Brasileiro Foto: Reprodução/TV TEM

"Nesse ano eu estou trazendo a minha convidada especial, que é a minha avó. Ela foi uma mulher muito importante na minha vida, apesar de não estar mais aqui. Ela faleceu tem 16 anos, é a pessoa que me ensinou na arte da música", destacou.

Sobre a homenagem com o uso de IA, ela antecipou que a tecnologia deve reproduzir o som e a imagem da matriarca da família.

"A gente teve esse artificio da inteligência artificial para representar na voz, aparência. É uma coisa que vai ficar bem bonita no telão, no conceito", destacou.

O festival The Town começa neste sábado (2), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A programação continua nos dias 3, 7, 9 e 10 de setembro.