Cadela é filmada em meio à plateia de show de Wesley Safadão no Amazonas

Uma cadela de sete meses viralizou nas redes sociais após aparecer em meio à plateia do show de Wesley Safadão na cidade de Rio Preto da Eva, no Amazonas. Alciliana Silva, de 40 anos, contou, em entrevista ao UOL, que levou a cachorrinha Mel ao evento porque não tinha com quem deixá-la no último domingo (3).

Moradora de Manaus, a tutora da poodle de sete meses viajou 79 quilômetros de carro para comparecer no show. Alciliana revelou que esta foi a primeira vez que a filhote frequentou um ambiente desse tipo, com som alto e muita aglomeração. Veja as imagens:

"Eu estava presente o tempo todo. Eu ia levar ela para minha mãe, mas, no momento, o trânsito estava horrível e não tive como levar. (...) levei por necessidade, eu não ia deixar minha cachorrinha sozinha", explicou ao UOL. Ativistas, no entanto, criticaram a atitude nas redes sociais.

Sem agitação

Segundo a mulher, o animal não ficou agitado durante o show, que foi feito para comemorar o aniversário de 40 anos do município.

Alciliana garantiu que a poodle teve toda a atenção necessária durante a noite. "Eu levei água e o alimento dela. E simplesmente o show não durou nem quatro horas, e eu não fui no momento que começou o show. Quando eu cheguei já estava para terminar", disse.

