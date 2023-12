BBB 24: Simaria é especulada como participante do Camarote e cantora comenta

A cantora Simaria Mendes ficou entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter), nesta quarta-feira (27), após ser especulada como uma das participantes do Camarote do Big Brother Brasil 2024. A 24ª edição do reality show da TV Globo estreia no dia 8 de janeiro e o anúncio do elenco será feito a partir do dia 5.

O perfil Central Reality, que acumula quase 1 milhão de seguidores na rede social, afirmou que recebeu a informação de que a artista está confirmada no programa. "A cantora Simaria Mendes estará no 'camarote' do BBB 24. Um passarinho me contou que o little Bones estava guardando este segredo à sete chaves e me garantiu que a coleguinha estará na 24ª edição do reality global", publicou a conta.

Simaria comentou a repercussão da publicação, mas não confirmou e nem negou a informação. "Mi gente, do nada, estamos nos trendings topics. Adoro! Bom descanso família!", escreveu.

O ex-BBB Gil do Vigor, que esteve na 21ª edição do reality show, comentou a possibilidade da cantora entrar no programa. "A audiência vai explodir! Gente do céu, vai ser tudo. Espero que não estraguem nosso entretenimento", declarou no X.

Pausa na carreira musical

A cantora ficou conhecida pela dupla com a irmã Simone. Simone e Simaria eram uma das duplas sertanejas mais famosas do País, concentrando sucessos como "Meu Violão e Nosso Cachorro" e "Foi Pá Pum".

Em 2022, elas anunciaram o fim da dupla após dez anos de parceria. Simone seguiu carreira solo, mas Simaria deu uma pausa nos trabalhos musicais. Desde então, ela ainda não comentou se pretende retornar aos palcos.