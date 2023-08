Batista Lima pausa agenda de shows para realizar cirurgia; entenda problema de saúde

O cantor Batista Lima anunciou, na noite de quinta-feira (3), parada na agenda de shows para cuidar de um problema de saúde. O ídolo do forró foi diagnosticado com hérnia de disco e irá fazer uma pausa nas apresentações para realizar uma cirurgia na coluna.

Antonio Neto, neurocirurgião do cantor, deu detalhes do impacto do problema do artista em vídeo. "Detectamos uma hérnia no nível L4 e L5. Pegando principalmente o nervo ciático do lado esquerdo", explicou o médico.

Veja explicação de médico sobre cirurgia de cantor:

No momento, o cantor Batista Lima está sendo medicado, fazendo fisioterapia, controlando as dores até o dia da cirurgia.

Dores e fraqueza na perna

Em vídeo no Instagram, Batista Lima declarou ainda sentir dores com o avançado problema de saúde. "Há alguns meses eu venho sofrendo dores na coluna. Ela se alongou para a perna, perdendo a força da perna".

O cantor está em Fortaleza, onde aguarda realização de cirurgia.

O forrozeiro cumpre agenda de shows até o dia 6 de setembro. Em seguida, ele irá passar 14 dias longe dos palcos. O retorno das apresentações acontece no dia 20 de setembro.