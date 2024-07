Ávine Vinny mistura arrocha e sertanejo em feat 'Assunto Que Dói' com Heitor Costa; assista

O cantor Ávine Vinny lançou nova parceira musical. O cearense gravou a canção "Assunto que Dói", com Heitor Costa. Em entrevista exclusiva ao É Hit — canal de música do Diário do Nordeste — o artista falou sobre o feat, agenda de shows para os próximos meses e também sobre o trabalho desenvolvido dentro da produtora Vybbe.

“Assunto que Dói” está disponível nas plataformas digitais e conta com faixa lyric exclusivo no YouTube. Segundo, nas próximas semanas, ele e Heitor devem gravar clipe da canção.

Assista à entrevista:

A canção ilustra a história de um relacionamento mal resolvido que, apesar do término, ambos continuam se amando. Nesse single, o artista mistura o típico forró de suas raízes, com o sertanejo e o arrocha, em um encontro perfeito com Heitor Costa.

A letra de 'Assunto Que Dói' é assinada pelos compositores Luis Gabriel da Silva Ribeiro, Davi Melo Santiago, Filipe Gideão Pinheiro Frutuoso e Matheus Correa Sperandio Cott.

"Ele esteve em alguns shows meus e já curtia muito meu trabalho. Eu também, quando comecei a conhecê-lo curtir o trabalho dele. Quando eu recebi essa canção achei muito parecido com a vibe dele e eu decidi convidá-lo", explicou Ávine.

Mais de 40 shows agendados até agosto

O pós-São João do cearense anda bem corrido. De julho até o fim de agosto, ele soma mais de 40 apresentações agendadas.

"Foram 28 shows no mês de junho, 25 em julho e já temos aí 18 apresentações agendadas no mês de agosto", revelou Ávine.

Como a rotina corrida, o cantor diz só ter tempo para matar a saudade da filha ao chegar em casa. "É a primeira coisa que eu faço. Eu chego em casa e quero tá juntinho com ela, mas tem realmente sido muito corrido".