Assessoria de Anderson do Molejo desmente nova internação em meio a tratamento de câncer

A assessoria de Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, publicou nesta segunda-feira (20) um comunicado nas redes sociais negando uma nova internação do cantor. Anderson foi diagnosticado com câncer em 2022 e chegou a ser hospitalizado em setembro com uma embolia pulmonar.

O colunista Gabriel Perline do IG Gente, havia publicado que o artista tinha sido internado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, em meio ao tratamento contra um câncer inguinal. O artista teria sido hospitalizado após sentir dores causadas pelo tratamento.

Segundo o colunista, Anderson confirmou a informação através de um áudio de WhatsApp. "Eu estou bem. Muito obrigado pela sua preocupação, tá? Sou eu mesmo, o Anderson Leonardo que está falando, estou bem. Um beijo pra você, estou me recuperando bem, já estou na outra fase do tratamento. E estou muito feliz com o resultado, tá bom?", teria dito.

A assessoria negou a internação. De acordo com a nota, o cantor segue fazendo o tratamento de imunoterapia em casa e está "respondendo muito bem" ao procedimento.

"A assessoria do Grupo Molejo vem informar que as notícias que estão sendo vinculadas, sobre nosso cantor Anderson Leonardo ter sido internado não procedem. Ele segue em tratamento oncológico, mas está em casa e respondendo muito bem ao tratamento de imunoterapia", diz o texto.

