Assessor da Lagosta Bronzeada sofre AVC aos 36 anos, é internado e morre após show de São João

Francisco Rafael de Freitas, 36, assessor de camarim da banda Lagosta Bronzeada, morreu após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Os sintomas começaram após ele chegar em casa de uma apresentação de São João no Maranhão. Rafinha — como era conhecido no meio musical — trabalhava dando assistência aos vocalistas do grupo de forró.

No domingo (19), após um show na cidade de Dom Pedro (MA), o motorista da banda deixou Rafinha em casa pelo fim da noite. Na madrugada de segunda-feira (20), o assistente da banda passou mal. Familiares perceberam e logo se mobilizaram para buscar ajuda médica.

Rafinha recebeu os primeiros socorros em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no município de Caucaia. Inicialmente, a primeira avaliação do assistente da banda não havia identificado o AVC. Após uma segunda avaliação, ele foi encaminhado ao Hospital Geral de Fortaleza (HGF).

Atendimento em UTI

Na capital cearense, Rafinha passou por uma nova bateria de exames. Segundo Paulo de Souza, produtor da banda, inicialmente, o amigo de palco foi levado para uma sala de emergência. Após observação, a equipe médica o encaminhou para um leito de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo relato do produtor da banda, Rafinha sofreu um AVC hemorrágico. Durante toda a última semana, ele apresentou quadro grave de saúde.

No sábado (24), os familiares foram informados sobre a possibilidade de morte encefálica de Rafinha após uma série de exames. Neste domingo (25), no Instagram, a banda publicou banner com imagens e homenagens a ele.

Banda mudou programação de shows

Por conta do falecimento de Rafinha, a banda Lagosta Bronzeada mudou a programação de eventos agendados. O grupo de forró retornou do Maranhão para poder prestar as últimas homenagens em velório.

Conforme Paulo de Souza, o velório de despedida de Rafinha acontece no Sítio Real. Mais informações sobre enterro serão divulgadas nas redes sociais da banda.