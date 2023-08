Após dizer que está solteira, Anitta desembarca no México e janta com jogador

A cantora Anitta viveu um romance com o ator Simone Susinna durante as férias na Europa. Ao retornar para o Brasil, a artista afirmou estar solteira e, agora, viajou para o México e foi vista com outro possível affair, o jogador de futebol Kevin Alvarez, de 24 anos.

Em Stories feitos por Wendy Guevara, na noite de segunda-feira (28), Anitta aparece brincando e dizendo que “quer conhecer as belezas da cidade”. Kevin aparece sentado na mesma mesa da brasileira.

Wendy mostra Kevin na câmera e ainda diz: “Estou tentando apresentar uma amiga para ele”.

Legenda: Anitta e jogador foram filmados em Stories Foto: Reprodução/Instagram

Kevin atua na liga mexicana, pelo América do México. Além de jogador, em seu Instagram, ele posa de modelo para várias marcas. Em março, ele foi a estrela de uma matéria na “GQ México”, que o intitulou como uma das grandes promessas do futebol mexicano.

Marketing

A relação de Anitta e Simone Susinna teria acabado após ela descobrir um plano de marketing do ator. O plano consistia em uma lista de famosas que poderiam ajudá-lo a conquistar fama no Brasil. A princípio, Bruna Marquezine seria a primeira opção. Como não conseguiu contato com ela, ele partiu para o "plano B".

Durante o mês de julho, Anitta e Simone apareceram juntos em várias imagens, com direito a tatuagem feita juntos e beijo no pé.