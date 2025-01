Após bloquear Ivete, Claudia Leitte evita comentar treta: 'Não quero falar da vida de ninguém'

Ao ser questionada sobre a treta com a cantora Ivete Sangalo, Claudia Leitte disse não querer "falar da vida de ninguém". O suposto fim da amizade entre as duas teria ocorrido após a intérprete de "Bolha de Sabão" ser acusada de intolerância religiosa.

“Nunca falei da vida de ninguém esses anos todos. Não quero falar nada da vida de ninguém, não. Está tudo certo como está. Todo mundo fazendo música, produzindo e trabalhando. Não quero falar de ninguém”, disse Claudia, em entrevista ao colunista Lucas Pasin.

Ela ainda falou sobre como lida com a internet, já que recebeu muitas críticas após o episódio. “Tenho uma carreira de um pouco mais de 20 anos e me considero 'paleozoica' na internet. Amadureci num sistema que estava em mutação. Manifestei emoções, era uma menina. Mas tive tempo para amadurecer e, hoje, faço escolhas muito conscientes".

Fábio Almeida, empresário da loira, já havia confirmado que Claudia bloqueou Ivete, o que aumentou os rumores de rompimento entre as duas. “Não houve nenhum contato telefônico entre as duas. Tudo se deu muito no âmbito do desenrolar dessas questões relacionadas ao tipo de movimento que Ivete fez. Como isso vem crescendo, foi uma opção de Claudia bloquear Ivete”, disse ele, ao portal BNews.