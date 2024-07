Anitta sofre queimadura de água-viva em Ibiza: 'Dor que nunca senti'

Atualmente em turnê na Europa com a "Baile Funk Experience", Anitta passou por um susto enquanto se aventurava por Ibiza, na Espanha. Ela relatou nesta quarta-feira (10) que foi queimada por uma água-viva enquanto conhecia uma gruta.

"Gente, foi uma dor que nunca senti na vida. A coisa mais horrível. Fui eletrocutada, literalmente. Me queimei inteira dando soco", disse a funkeira internacional.

Através dos stories do Instagram, a cantora tranquilizou os fãs. "Está tudo bem comigo. Agora. Mas na hora foi babado. Eu estava nadando quando de repente fui atacada por uma 'medusa' imensa", contou ela, já mais calma.

Legenda: Brasileira mostrou os ferimentos nos Stories do Instagram Foto: Reprodução/Redes sociais

Anitta, que em seguida, mostrou a água-viva em outro vídeo, disse que tentou brigar com o animal. "Eu lutei com ela, e nisso, quando dei um soco nela ela me atacou. Mas fui forte e ainda voltei pra água", disse a brasileira ao mostrar os ferimentos no braço e no rosto.

Veneno

A estrela contou ainda que um marinheiro a ajudou tirando o veneno do bicho com uma faca: "Ele raspava, raspava, e o veneno saía marronzinho. Eu ria, gritava. Um mix de emoções. Depois de sentir uma dor como essa, posso sentir qualquer outra coisa".

É justamente esse veneno que causa a sensação de "queimadura" durante os ataques. As águas-vivas injetam toxinas e o local fica avermelhado ou escurecido, inchado e com edema.

"Foi uma experiência nunca antes sentida. Está tudo certo, foi uma dor do fim da vida por uma hora mais ou menos, mas está tudo bem. Senti ela vir na minha cara, na minha boca, que ficou imensa", complementou a artista, que não foi a um hospital.