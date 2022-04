Anitta homenageia Mr. Catra com funk em 'Versions of Me'

Anitta segue dando spoilers do novo álbum, "Versions of Me". Na tarde desta quinta-feira (7), a cantora surpreendeu os fãs ao revelar que Mr. Catra será mais uma de suas parcerias no disco.

A artista explicou que, além do funkeiro que morreu em 2018, "Que Rabão" será uma colaboração com Kevin O Chris, Papatinho e o rapper YG. A faixa será a única em português do disco.

"Essa sou eu, YG e Papatinho no estúdio trabalhando na faixa com o funk de favela mais pesado do álbum. Há alguns anos, o rei do funk, Mr. Catra, morreu e deixou todos nós que trabalhamos com funk nos sentindo como órfãos", disse.

A cantora ainda revelou as 15 músicas que farão parte do novo álbum, a ser lançado na próxima terça-feira (12). Nesta quarta (6), ela disse que uma das músicas "Ur Baby", é parceria com o norte-americano Khalid.

"Como se tivéssemos perdido parte da história do nosso ritmo, que sofreu tanto preconceito ao longo dos anos. Queria que você estivesse vendo o que está acontecendo agora, Catra. Eu acredito que você está em algum lugar olhando por nós. E, agora, eles vão te ver também."

No Twitter, Anitta continuou: "Antes do Catra morrer, ele deixou um vocal cantando com o meu irmão Papatinho e resolvemos trabalhar com essa faixa. Nós convidamos a maior voz do funk dessa geração, Kevin O Chris, para se juntar a nós e o resultado está incrível".

Doação para família de Catra

Anitta ainda explicou que irá doar todos os seus ganhos com a música para a família de Mr. Catra, "pois ele deixou tantas crianças amadas aqui. E vocês terão o prazer de ouvir novamente sua voz icônica em uma nova faixa".

