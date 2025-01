Anitta e Vinícius de Souza deixam de se seguir no Instagram e fãs especulam término

A cantora Anitta e o jogador de futebol Vinícius Souza deixaram de se seguir no Instagram. Na terça-feira (21), ao perceberem o unfollow, fãs do casal passaram a especular o término do namoro.

Veja também Zoeira Saiba quem ganhou o reality 'Corrida das Blogueiras 6'; final ocorreu nessa terça-feira (21) Verso Quando saem os indicados aos Oscar 2025? Veja o horário e onde assistir Zoeira Xuxa passa por cirurgia em hospital de São Paulo

Antes mesmo de deixarem de se seguir, Anitta já não postava mais nada com o atleta na internet, o que até pouco tempo era comum.

A primeira parição pública de Anitta e Vinícius foi no desfile da grife de luxo Balmain, na Semana de Moda de Paris.

Eles haviam assumido namoro nas redes sociais em setembro de 2024. Na época, a cantora organizou uma festa após se apresentar no primeiro jogo da NFL no Brasil e contou com a presença do atleta.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.