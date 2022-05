Anitta e Netflix são acusadas de fraudarem assinatura de fã idosa

A cantora carioca Anitta, a plataforma Netflix e a Conspiração Filmes são acusadas de fraudarem a assinatura de uma fã na autorização de imagem para o documentário "Made in Honório" (2020). De acordo com documentos do processo obtidos pelo Notícias da TV, a defesa da idosa apresentou à Justiça um laudo feito por uma perita particular.

Segundo documentação, a perita indicou fraude na assinatura da fã idosa no formulário que autoriza o uso de nome, imagem e voz.

"Anitta: Made In Honório" é um documentário sobre como Anitta conquistou o Brasil e mundo por meio do funk carioca. A produção audiovisual apresenta ainda bastidores de shows e o lado "chefe" da artista.

Em 2021, a idosa de 74 anos abriu um processo contra a funkeira, o streaming e a produtora por ter aparecido em um dos episódios sem permissão. O termo foi teria sido assinado em 5 de outubro de 2019.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da cantora Anitta e aguarda resposta sobre o assunto.

Entenda o caso

O quinto episódio do documentário "Made in Honório"ganhou um processo na Justiça após a fã idosa ficar constrangida por ter sido retratada como invasora na produção.



Na produção audiovisual, a idosa aparece sentada na sala da casa de Anitta, no Rio de Janeiro, recepcionando a artista com um presente: uma blusa feita à mão. A carioca fica surpresa ao ver a idosa ali enquanto ela fazia uma reunião com equipe de figurino.



Ela reconhece a fã, que diz ser uma "honra" estar ali, e a abraça. Na sequência, entretanto, a funkeira aparece para as câmeras reclamando da falha na segurança. Miriam Macedo, mãe de Anitta, explica que Ilza foi liberada na portaria após dizer que tinha ido "entregar uma roupa".



Anitta aguardava peças para um show, criou-se o equívoco de que ela seria uma costureira ou figurinista, o que gerou a "invasão". Naquela ocasião, a cantora se preparava para uma apresentação no Rock in Rio 2019 e ficou irritada.



"É isso. Isso é o que acontece na minha casa. De repente, eu olho e tem uma fã sentada no sofá. Quem chamou?", reclama a estrela no documentário.