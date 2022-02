Anitta divulga ensaio com uniforme dos Bengals nas vésperas do Super Bowl

A cantora Anitta presentou os seguidores com um ensaio fotográfico no Instagram, neste sábado (12). Na véspera do jogo do Cincinnati Bengals contra Los Angeles Ram, no Super Bowl, ela declarou novamente torcida para a equipe de Ohio.

"O nível está alto. Vai Bengals", comentou Anitta, que fez ensaio em parceria com a influenciadora digital Gkay — vestida de líder de torcida.

Veja ensaio:

Super Bowl é o jogo final do campeonato da NFL, a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos. O evento acontece desde 1967".

Em entrevista ao comediante Jimmy Fallon, no início de fevereiro, a cantora revelou que um dos "crushs" dela joga no Bengals: o wide receiver Tyler Boyd.

Após afirmar o affair, fãs brasileiros chegaram a apelidar o atleta de "Anitto".

O ensaio fotográfico ganhou mais de 900 mil curtidas e 10,9 mil comentários.