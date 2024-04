Ana Castela posta vídeo ao lado de Mioto e os dois são vistos juntos em gravação de DVD

Ana Castela e Gustavo Mioto estariam vivendo uma retomada do namoro, o que foi noticiado pelo portal LeoDias em 11 de abril. Desde então, os cantores buscam ser discretos, mas não desmentiram a publicação em nenhum momento. Nessa terça-feira (23), inclusive, eles postaram um pequeno vídeo lado a lado e andaram colados em um evento na cidade de Londrina (PR).

A boiadeira postou o registro do encontro em seu Instagram. No story, a artista escreveu, em tom de brincadeira: "Gente, encontrei do nada em Londrina...", junto com vídeo dos dois fazendo pose. De acordo com o portal LeoDias, o vídeo, estilo boomerang, foi feito no Cartagena Bar, durante a gravação do DVD de Duda Bertelli. Ana e Mioto curtiram na companhia um do outro e foram tietados por fãs assim que foram reconhecidos.

Antes, no mesmo dia, o mesmo site publicou que os dois estiveram na companhia um do outro em um mercado em Londrina. Eles não posaram juntos, mas fotos tiradas separadamente com uma mesma família revelaram que estavam na mesma hora, no local.

Em 9 de abril, Ana e Mioto foram vistos aos beijos na fazenda da cantora após a gravação do novo DVD da Boiadeira, intitulado "Herança Boiadeira". O músico foi convidado especialmente para o after, conforme o portal LeoDias.

Relembre

Ana Castela anunciou o fim do namoro com Gustavo Mioto em janeiro deste ano. Eles estavam namorando desde outubro de 2023. Antes, chegaram a ficar juntos entre junho e setembro. Contudo, já se relacionavam às escondidas muito antes, sempre sob suspeitas do público.