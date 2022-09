Alok responde fã após relato de câmera de celular queimada com laser no Rock in Rio

Alok usou o Instagram para responder um fã, nesta segunda-feira (5). Ele recebeu relato que um laser usado no show no Rock in Rio queimou a câmera do celular do jovem. Com bom humor, o DJ brasileiro disse que a história sobre a apresentação dele era "fake news".

Em vídeo, Alok explicou que, sabendo dos riscos reais com laser, toma "todos os cuidados e sempre aponta o laser pra cima".

Veja fala de Alok sobre uso de laser me show:

"Aliás. A não ser que ele tivesse na tirolesa, né?", completou Alok, que já tinha comentado o post do fã no dia do suposto incidente.

Os lasers concentram grande potência luminosa. Quando em contato com a câmera, eles podem ocasionar manchas e até comprometer todo o funcionamento do componente.

Laser pode queimar a câmera de um celular?

Ainda em vídeo, Alok explicou a possibilidade de um laser queimar a câmera de um celular. "Acabei de ver esse post lá no Twitter com quase 250 mil curtidas, no qual o fã tá falando que eu queimei o celular dele com meus lasers no show do Rock in Rio. A pergunta é: o laser realmente pode queimar o celular? Sim, é verdade".

Alok ainda sinalizou que o uso de laser poderia ocasionar prejuízo financeiro a ele. "Senão ia queimar o celular da festa inteira e aí ia ser um prejuízo gigantesco. Além também que poderia queimar a câmera da transmissão da Globo. Então é isso aí. Fake News. Aliás. A não ser que ele tivesse na tirolesa, né?".