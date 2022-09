Gusttavo Lima comemora 33 anos durante show e recebe Andressa Suita e filhos no palco

Foi trabalhando que Gusttavo Lima comemorou a chegada dos 33 anos. Neste sábado (3), o cantor sertanejo realizou show em Goiânia e recebeu a família no palco. O aniversariante contou com presença da mulher, a modelo Andressa Suita, e dos filhos Gabriel, de 5 anos, e Samuel, de 4 anos.

O casal chegou a se separar em 2020, mas reatou o casamento em março deste ano. De terno vermelho, sem camisa e exibindo o físico sarado, Gusttavo falou sobre o "relacionamento real" dele e Andressa.

"A gente é um casal que briga, temos nossos desentendimentos como casal, mas somos seres humanos acima de tudo. A gente briga, separa, volta e a vida é isso. A gente se ama e tem uma família linda. Quem nunca separou? Mas quando tem amor basta algumas coisas que a gente volta", declarou.

Lua de mel

Segundo informações do site Quem, a família viajou para Miami (EUA) em julho último. Durante o passeio, Gusttavo e Andressa compartilharam nas redes sociais os momentos de descontração. O quarteto ficou hospedado em um resort e aproveitou as praias e piscina do local.

Além da data festiva, Gusttavo aproveitou a oportunidade da visita dos familiares e se declarou à amada. "Eu gosto de você loira, do jeito que te conheci, do que jeito que me apaixonei", avisou o músico. No perfil oficial do Instagram, o sertanejo divulgou imagens da noite de festa.

