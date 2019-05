Vigilante desaparecido é encontrado morto em canteiro central do Bairro Paupina

Um cadáver foi encontrado no canteiro central da rodovia próximo ao 4º Anel Viário, no bairro Paupina, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (15). A vítima é um vigilante que estava desaparecido desde domingo (12). Ele estava com as vestimentas do trabalho.

Segundo a polícia, trabalhadores que faziam a poda da vegetação no local avistaram o cadáver e acionaram a polícia. O vigilante foi identificado como Antônio Cláudio Barbosa de Paiva. Um colega de trabalho foi ao local e reconheceu o corpo.

A motocicleta dele foi apreendida com criminosos que realizavam assaltos.