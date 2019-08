Suspeito de estuprar e ameaçar ex-mulher com tesoura é preso em Sobral

Um homem suspeito de estuprar e ameaçar a ex-mulher com uma tesoura foi preso por policiais civis lotados na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) no fim da tarde desta quinta-feira (15), no bairro Betânia, em Sobral.

Segundo a polícia, Francisco José Ripardo Adeodato Almeida cometeu o crime sexual na noite da última quarta-feira (14), após convidar a vítima para ir a sua casa com o pretexto dos dois conversarem. No local, o homem ameaçou a ex-companheira com uma tesoura e a estuprou. Após o crime, a mulher pediu ajuda a uma amiga e procurou a delegacia para denunciar o caso.

Nesta quinta-feira (15), Francisco José foi até a casa da vítima e ficou em frente o local fazendo ameaças com uma arma de fogo. A polícia foi acionada, mas o homem conseguiu fugir.