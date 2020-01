Polícia prende dois suspeitos de assassinar universitário

Dois homens foram presos sob a suspeita do homicídio do estudante universitário Diego Gonçalves Lima Monteiro, 30. O crime aconteceu em março de 2018, em Fortaleza, quando Diego estava indo encontrar a ex-namorada, levando um buquê de flores e bombons.

A Polícia Civil do Ceará divulgou nesta terça-feira (14) que, por meio de mandados de prisão preventiva, foram capturados Ruan Mateus Fernandes Vidal, 24, e Samuel de Lima Santos, 33. Há um terceiro envolvido que já foi identificado e segue sendo investigado.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as investigações apontaram que Ruan, sem antecedentes criminais, era encarregado de ameaçar pessoas que não pagavam valores referentes a vendas e locações de veículos feitas pelo universitário. O próprio Ruan havia adquirido um veículo da vítima e repassado a ela R$ 10 mil de pagamento.

O estudante teria recebido o dinheiro e mesmo assim ameaçado Ruan, pedindo o carro de volta. A SSPDS informou que diante das ameaças, Ruan Mateus articulou a ação criminosa junto a um segundo suspeito.

No dia 29 de março de 2018, data do crime, o universitário pediu que Ruan realizasse uma corrida até a casa da ex-namorada. No caminho, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo. Samuel de Lima foi identificado como proprietário do carro utilizado para o homicídio. Ele emprestou o veículo, mas não participou diretamente da execução. A SSPDS destacou que a dupla presa se encontra à disposição da Justiça cearense e deve responder por homicídio.