Mulher é morta por dupla em moto no portão da casa onde morava, em Maracanaú

Dois homens em uma moto mataram uma mulher de cerca de 25 anos no portão da residência onde a vítima morava na Rua 115, no Bairro Timbó, em Maracanaú. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (13).

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos chegaram ao local chamando a vítima, que foi atingida por disparos de arma de fogo ao atender a dupla. Após o crime, os homens fugiram.

A jovem estava sem identificação e morava no imóvel desde o dia 25 de fevereiro, conforme informações repassadas pela proprietária do imóvel. Ela não costumava ter contato com os vizinhos.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o crime. Umas das suspeitas é que o alvo da ação fosse o companheiro da vítima, que no momento do crime não estava em casa.