Idoso motorista de aplicativo sofre agressão de cliente após discussão por troco

Um motorista de aplicativo de 62 anos denunciou à polícia ter sido agredido por um cliente após discussão por causa do troco do valor da corrida. O caso ocorreu neste domingo (1º), no bairro Novo Mondubim. Um boletim de ocorrência foi registrado no 10º Distrito Policial.

Francisco Alcântara de Menezes fez uma corrida até o bairro Itapery, onde uma cliente solicitou que o motorista transportasse uma encomenda até outro endereço, no bairro Mondubim. Segundo o idoso, ao chegar ao local de destino houve uma discussão com o homem que aguardava a encomenda, que o agrediu com chutes e socos.

Francisco Alcântara de Menezes, 72 anos, é motorista de aplicativo e sofreu agressões de um cliente após uma discussão Foto: Leábem Monteiro

“Ao chegar lá a moça pediu pra eu deixar uma encomenda porque o carro dela tinha quebrado, eu disse tudo bem. Saí pra esse bairro Novo Mudubim. Ao chegar lá, chamei, chamei, nada de ninguém atender, até que ele veio. Ele pegou os salgados e um bolo, e depois começou a me xingar por causa de um troco de R$0,25, que eu não era motorista capaz de trabalhar em Uber. Disse que a minha obrigação era descer e entregar a mercadoria lá dentro. Aí eu disse umas coisas a ele e abri a porta, quando abri a porta ele já veio e me deu uma pesada, segurei a perna dele e ele ficou me socando, quebrou meus óculos. E eu sentado no carro”, relata o motorista.

A vítima ficou com os olhos e parte das costelas machucados.

O motorista não conhece a identidade do autor das agressões, mas a polícia tem o endereço do suspeito.