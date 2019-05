Homem é agredido com pedaços de madeira e garrafas a caminho de casa, no Jardim América

Um homem foi agredido com pedaços de madeira e garrafas quando estava a caminho de casa, no bairro Jardim América, em Fortaleza, na noite desta sexta-feira (3).

Testesmunhas informaram ao Sistema Verdes Mares que Fernando, 19 anos, estava na Rua Álvaro Martins, indo para casa, quando dois homens o abordaram e começaram agredi-lo. Os supeitos fugiram quando moradores gritaram.

Uma ambulância do Samu socorreu o jovem com ferimentos nas costas e nas pernas para um hospital particular. O estado de saúde dele é estável. A motivação do crime nao foi informada.

Ainda de acordo com populares, os suspeitos também são moradores da região. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.