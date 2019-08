Dupla participa de assalto a supermercado na Parangaba

Um supermercado no bairro Parangaba, em Fortaleza, foi alvo de assalto praticado por dois homens na noite desta quarta-feira (14). O local ainda funcionava com clientes e funcionários, quando um dos criminosos entrou armado.

Segundo um dos funcionários do estabelecimento, o assalto aconteceu por volta das 18h45. Um dos homens permaneceu do lado de fora do supermercado, enquanto o outro entrou, ameaçando quem estava dentro. Ele conseguiu roubar uma quantia em dinheiro dos caixas e, em seguida, fugiu com o comparsa.

A polícia esteve no local e procura identificar e encontrar os criminosos.