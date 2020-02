Dupla é presa por policial à paisana durante tentativa de assalto a ônibus no Siqueira

Uma tentativa de assalto a um ônibus da linha Siqueira-Parque São João, terminou com dois criminosos presos por um policial à paisana, na noite desta quinta-feira (6), no bairro Siqueira.

De acordo com o motorista do veículo, que não terá a identidade revelada, os criminosos embarcaram na avenida Osório de Paiva e anunciaram o assalto durante o percurso. “Eles me renderam, pediram meu celular, em seguida tentaram pular a catraca para atacar os passageiros”, disse.

Ainda conforme o condutor, um policial que estava dentro do coletivo conseguiu render os suspeitos quando eles tentavam passar para a parte traseira do veículo, na rua Itapuã. Com a ajuda dos outros passageiros, o agente conseguiu imobilizar a dupla e apreender uma arma falsa.

Uma viatura foi acionada e os criminosos foram conduzidos por policiais do 17º Batalhão para o 32º Distrito Policial, delegacia plantonista da área, no Bairro Bom Jardim, onde foram autuados.