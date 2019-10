Dupla é presa com mais de 600 selos da droga LSD em residência na Parangaba

Uma dupla foi presa em uma residência no bairro Parangaba, em Fortaleza, por tráfico de drogas, na manhã desta quinta-feira (31). No local, a polícia apreendeu 638 selos da droga LSD, ácido lisérgico; sementes de maconha geneticamente modificadas, uma balança e drogas como: skank, cogumelo, haxixe, sementes de maconha, incluíndo sementes geneticamente modificadas, e uma balança.

De acordo com o delegado Marciliano Ribeiro, titular da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), Jordan Kesler Pereira, 26 anos, e Mateus Lima de Oliveira, 22 anos, dividiam a mesma residência e foram presos após investigação aprofundadas da polícia.

Jorge Jordan Kesler, com antecedentes criminais por tráfico de drogas e que já havia sido preso em 2015 pelo mesmo crime, resistiu à prisão e foi preciso ser contido por policiais. Os 638 selos de LSD foram encontrados com ele.

Mateus Lima de Oliveira, sem passagem pela polícia, disse aos agentes que estava desempregado e que precisava de dinheiro para pagar as contas. De acordo com o delegado, Mateus alegou que começou a atividade do tráfico por conta das circunstâncias.

Ainda na casa dos suspeitos, estava a namorada de Mateus que foi ouvida e liberada, em seguida. Mateus e Jordan foram levados para a Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas e serão transferidos para a Delegacia de Capturas.