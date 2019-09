Dupla armada com facão invade hospital público em Varjota

Dois homens armados com facão invadiram o Hospital Municipal de Varjota, na Rua Doutor Luís Saboia, na região da Serra da Ibiapaba, na madrugada desta sexta-feira (20). Os suspeitos entraram com os rostos cobertos por camisetas.

Câmeras de segurança do hospital flagraram o momento em que os suspeitos invadem o hospital. As imagens mostram um dos suspeitos com facão abrindo as gavetas da mesa que fica na recepção. Em seguida, o comparsa entra e atinge a televisão com o facão.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que foi registrado um Boletim de Ocorrência sobre o crime. O órgão informou que ninguém ficou ferido e que nenhum objeto foi roubado.