Dois casos de estupro contra crianças acontecem na Serra da Ibiapaba

Dois casos de estupro contra crianças chocaram os moradores da região da Serra da Ibiapaba (CE) na última sexta (24). Em Carnaubal (a 345km de Fortaleza), um homem de 24 anos é suspeito de estuprar uma menina de 6 anos. O crime teria ocorrido na noite do último domingo (19). Já em Viçosa do Ceará (348km de distância da capital), um suspeito de 42 anos teria assediado uma garota de apenas 10 anos na localidade de Boa Vista, zona rural do município.

Em Carnaubal, o suspeito foi detido pela polícia nesta sexta (24). Ele já havia sido preso no início da semana, após a família denunciar o caso. No entanto, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSPDS), o homem foi liberado por não ter sido caracterizado o flagrante.

De acordo com os pais da vítima, a menina estava sozinha em casa e assistia televisão, quando o suspeito pulou o muro da residência e cometeu o ato. O homem ainda teria tentado sufocar a menina, mas os pais chegaram na hora e ele fugiu. O caso foi denunciado à polícia ainda na segunda (20).

Na manhã de quinta (23), um grupo de moradores, revoltado com a situação, invadiu a casa do suspeito e o agrediu a pauladas. O homem teria tentado fugir da cidade na sexta (24), quando uma parente da vítima o reconheceu. A Delegacia Municipal de São Benedito (CE) é responsável para dar prosseguimento às investigações.

Viçosa

Em Viçosa do Ceará, o Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Estado deteve o suspeito de 42 anos, acusado de assediar sexualmente uma menina de 10 anos.

Segundo o depoimento da própria vítima, ela estava em um bicicleta, quando foi surpreendida pelo homem. Uma mulher que passava pelo local conseguiu intervir na situação e evitar o estupro.

O suspeito fugiu, mas foi detido horas depois e conduzido a Delegacia Municipal de Viçosa para os procedimentos legais.