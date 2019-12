Deficiente físico é morto a tiros no portão de casa no Barroso

Um deficiente físico foi morto a tiros no portão da casa onde morava no cruzamento da Rua Três Corações com a Rua Dom Antônio Lustosa, no Barroso, na noite desta quinta-feira (12).

De acordo com a Polícia Militar, Arlen Souza Ferreira, de 26 anos, estava na parte de cima de um duplex quando duas pessoas chegaram no local chamando por ele. A vítima foi executada ao chegar perto do portão. Os suspeitos fugiram.

Arlen tem antecedentes criminais e já havia sofrido um atentado a tiros anteriormente, o que causou a deficiência em uma das pernas. Ele se locomovia com a ajuda de moletas.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso.