Um grupo de cerca de cinco criminosos interceptou um ônibus que seguia do Recife (PE) para Fortaleza na madrugada deste sábado (23) na BR-101, na zona rural do município Goianinha, a 52 km de Natal.

Segundo as vítimas que estavam no veículo, a ação criminosa aconteceu por volta da meia-noite.

A Guanabara por meio de nota confirmou a ocorrência do assalto ao veículo que fazia o serviço Recife - Fortaleza na noite de sexta-feira (22). O veículo foi interceptado pelos criminosos próximo a cidade de Goianinha, no Rio Grande do Norte. Após o ocorrido, o veículo seguiu até Natal onde foi feito o Boletim de Ocorrência.

A Guanabara afirmou que forneceu alimentação aos passageiros e está prestando toda a assistência necessária. A empresa lamentou o ocorrido e irá prestar às autoridades competentes todas as informações necessárias para a elucidação do crime.

Ainda de acordo com uma das vítimas, dentro do ônibus, havia um delegado e um agente da polícia. Como o grupo criminoso estava bastante armado, os agentes esconderam as armas por trás dos bancos e não reagiram.

Motorista e passageiros dentro de canavial

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Norte (PRF-RN), o grupo estava em uma caminhonete e parou o ônibus interestadual. O veículo foi levado para dentro de um canavial às margens da rodovia BR-101.

Os assaltantes armados com pistolas roubaram vários pertences dos passageiros enquanto os passageiros e o motorista ficaram dentro o canavial. Após uma hora, o grupo fugiu. Uma das vítimas disse que teve um prejuízo entre R$ 15 mil e R$ 20 mil pois levava computadores e aparelhos celulares na bagagem.

Após serem liberados pelos criminosos, o motorista do ônibus e os passageiros foram até o posto da PRF mais próximo, em São José de Mipibú, e lá foram orientados a prestar queixa do roubo na central de flagrantes da Polícia Civil, em Natal.

A PRF-RN faz buscas na área da rodovia, mas nenhum suspeito foi localizado.