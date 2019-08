Criança de 9 anos é estuprada dentro de casa no Pecém; suspeito é o namorado da mãe

Policiais prenderam na manhã desta quinta-feira (29), um homem de 39 anos suspeito de praticar atos libidinosos contra a filha da namorada dele, uma criança de nove anos. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira no Pecém, em São Gonçalo do Amarante, Região Metropolitana.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a garota disse a mãe que o suspeito tinha deitado com ela na rede e praticado atos libidinosos. A mãe da criança informou aos agentes que chegava do trabalho quando viu seu namorado no lado de fora da casa. Ela entrou no imóvel e viu a filha dentro de casa, próximo à porta de entrada. A mulher disse que estranhou o comportamento da filha e perguntou o que tinha acontecido. O homem fugiu em seguida.

A mãe da vítima foi à unidade policial e denunciou o caso. Os policiais realizaram buscas pela região prenderam o homem. Ele foi levado para a Delegacia Metropolitana de São Gonçalo do Amarante e autuado por estupro de vulnerável.