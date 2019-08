Tsunami no Nordeste: especialistas negam que terremoto no Oceano Atlântico cause fenômeno

Um terremoto de magnitude 5.8 atingiu o Oceano Atlântico, a 10 km de profundidade, por volta de 21h40 deste domingo (4). Com a informação de que o epicentro do tremor foi registrado a 738,1 km de Fernando de Noronha, em Pernambuco, e 1.100 km do Rio Grande do Norte, internautas demonstraram preocupação nas redes sociais com a ocorrência de um eventual tsunami no Nordeste.

Apesar do temor, o Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e o Núcleo de Sismologia da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Ceará (Cedec) descartam a ocorrência do fenômeno na região.

O LabSis registrou o evento na estação de Pedro Velho e afirmou que “eventos sísmicos nessa região são comuns, pois trata-se de uma zona de borda de placas tectônicas”.

Já o chefe do Cedec, Francisco Brandão, afirmou que a dinâmica de movimentação no Oceano Atlântico torna "pouco provável" um tsunami na área. “Não se tem notícia que esse fenômeno venha a gerar algum tsunami, pois a movimentação ali, além do afastamento comum, ele é transcorrente, ou seja, a movimentação é horizontal não vertical como costuma acontecer no Oceano Pacífico”, salienta Brandão.

Segundo o Labsis, embora a movimentação não tenha potencial para gerar tsunamis, "é de vital importância o monitoramento desta região”.