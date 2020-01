Regina Duarte confirma convite para assumir Cultura, mas diz estar "assustada"

A atriz Regina Duarte confirmou, nesta sexta, ter recebido o convite para assumir a Secretaria Especial da Cultura, após a exoneração de Roberto Alvim, demitido por publicar um vídeo com referências nazistas. A artista reconheceu, no entanto, que não está "preparada" para a função. Ela ficou de responder ao convite até amanhã (18).

"Não é a primeira vez que sou convidada pra esse cargo, me assusta muito. Estou aí pensando, não quero dizer nada, responder nada? Falei com dois filhos meus e eles ficaram surpresos, um quanto assustados, com o convite. Tenho que pensar em coisas que não imaginava estar pensando agora", informou Regina, em entrevista a uma rádio paulista.

Ela é uma famosa apoiadora do presidente Jair Bolsonaro. "Lá atrás, Bolsonaro me perguntou 'e se eu convidar para a Cultura?'. Eu disse 'pelo amor de Deus, não me convida para isso, não'. Porque eu não estou preparada, eu não me sinto preparada. Acho que a gestão pública é algo complicado, uma pasta como a da Cultura, muito mais. Este é um país imenso e continental, tem muitos artistas, grupos, criações, vamos querer abraçar tudo. Então, eu fico muito preocupada de não estar preparada", comentou.