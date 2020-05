Inep resolve adiar o Enem 2020; novas datas não foram divulgadas

Em nota, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgou, nesta quarta-feira (20), que decidiu pelo adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A organização disse que as novas datas serão "de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais".



Após pressão jurídica e popular pedindo o adiamento da prova pela pandemia do novo coronavírus no Brasil, a pauta foi aprovada pelo Senado na última terça-feira (19). O texto seguiu para a avaliação na Câmara dos Deputados.

Em abril, o Inep adiou a versão digital, que ocorria nos dias 11 e 12 de outubro e passou para 22 e 29 de novembro. A aplicação da prova tradicional estava prevista para as datas 1º e 8 de novembro. Novas datas ainda não foram divulgadas.



Em nota, o Ministério da Educação e o Inep ressaltaram atenção "às demandas da sociedade e manifestações do Poder Legislativo" ao adiar a aplicação dos exames.