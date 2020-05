Coronavírus: Ceará registra a maior quantidade de mortes confirmadas em 24 horas no País

Das 421 mortes confirmadas por conta da Covid-19 no Brasil, nas últimas 24 horas, 99 foram no Ceará. O Estado foi responsável pela maior quantidade de óbitos registrados no período no País, com o índice de 23,5%. Os dados são do Ministério da Saúde, atualizados às 18h20 deste sábado (2).

O índice supera o estado de São Paulo, que confirmou o primeiro caso de coronavírus no País no mês de fevereiro, e vinha com os maiores índices de mortes confirmadas diariamente. São Paulo registrou 75 mortes no mesmo período — reduzindo em quase metade os números apresentados no dia anterior.

O Ceará também superou o Rio de Janeiro, o segundo com o maior número de casos no País. Lá, foram 50 mortes registradas nas últimas 24 horas.

Pernambuco e Amazonas, estados que, assim como o Ceará, estão com alto índice de contágio e quantidade de óbitos, registraram cada um 25 vítimas no mesmo período.

Medidas

O governador Camilo Santana (PT), em coletiva nesta sexta-feira (1°), anunciou que, ao lado do prefeito Roberto Cláudio (PDT), deverá abrir nessa semana mais 100 leitos de Unidade de Terapia Intensiva na Capital.

De acordo com o governador, em mensagens publicadas na noite deste sábado (2), medidas mais duras deverão ser anunciadas nos próximos dias para evitar que mais cearenses sejam vítimas da pandemia.

"O atual decreto será prorrogado, e com regras mais rígidas, principalmente pelo fato de muitas pessoas estarem descumprindo as recomendações atuais, o que tem agravado muito o quadro", disse.