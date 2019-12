Público comparece ao Aterro da Praia de Iracema para comemorar a virada do ano

A festa no Aterro da Praia de Iracema começou por volta das 16h30min. O público já prestigiou apresentações de Marcus Café; Chambinho do Arcodeon; Jonnas Alves, Ludmila Amaral, Waldonys e Paulo José. Ainda são esperados os shows de Fagner, Alok, Jorge Ben Jor, Nando Reis e Simone e Simaria. São esperadas cerca de um milhão de pessoas, segundo estimativa da Prefeitura de Fortaleza, para assistir aos 12 minutos de queima de fogos e participar da festa.

Quem chegou cedo ao local conseguiu garantir um bom espaço para aproveitar a festa. Laura Maia, de 42 anos, por exemplo, veio com o namorado Martins e chegou por volta das 16h, conseguindo uma boa posição no espaço reservado para os deficientes. O show mais aguardado pelo casal é o da banda de forró Limão com Mel.

Muitos aproveitam a festa para fazer uma renda extra. Paulo César, de 41 anos, trabalha como taxista em São Gonçalo do Amarante, na Grande Fortaleza. Contudo, ele resolveu vender banquinhos de madeira produzidos pela irmã e pelo cunhado durante a festa. Desde as 6h da manhã, até esta noite, ele espera vender todos os 800 banquinhos que levou.

Esquema de segurança

A festa terá 108 ônibus extras e um esquema de trânsito com 192 agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). A segurança será realizada por 513 guardas municipais e 798 policiais civis e militares.

Transporte público

Para facilitar o deslocamento do público para a festa, um esquema especial para o transporte público foi montado pela Prefeitura de Fortaleza. No total, sete linhas serão criadas para integrar os terminais da cidade com o destino final no local da festa.

Doze linhas terão horário prolongado até as 4h de 1º de janeiro:

042 - Antônio Bezerra/Francisco Sá/Papicu

051 - Grande Circular I

052 - Grande Circular II

071 - Antônio Bezerra/Mucuripe

072 - Antônio Bezerra/Parangaba

073 - Siqueira/Praia de Iracema

076 - Conjunto Ceará/Aldeota

077 - Parangaba/Mucuripe

079 - Antônio Bezerra/Naútico

092 - Antônio Bezerra/Papicu/Praia de Iracema

099 - Siqueira/Mucuripe/Barão de Studart

906 - Caça e Pesca/Serviluz/Centro

Bolsão gratuito

Outra opção será o bolsão gratuito do Shopping RioMar Fortaleza. No local, os interessados poderão deixar veículos estacionados de forma gratuita das 18h do dia 31 às 7h de 1º de janeiro.

Também será oferecido transporte especial para levar o público até o aterro. A linha de ônibus 788 – RioMar/Aterro fará trajeto gratuito, ida e volta, do RioMar Fortaleza para Praia de Iracema, das 18h da terça às 6h da quarta.

Trânsito

Nas proximidades do aterro, o esquema de tráfego montado pela Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) vai disponibilizar 192 agentes de trânsito para o controle da circulação de veículos e segurança dos pedestres.

Bloqueios serão realizados nas proximidades do aterro, nos seguintes pontos:

Av. Historiador Raimundo Girão (Av Rui Barbosa/ Av. Barão de Studart e R. Ildefonso Albano, a partir das 16h);

R. Ildefonso Albano (entre Av. Hist. Raimundo Girão e Av. Beira-Mar, a partir das 16h);

Av. Beira-Mar (entre Rua Ararius e Rua Ildefonso Albano e entre Av. Rui Barbosa e Av. Barão de Studart, a partir das 16h).

Coibição de estacionamento: