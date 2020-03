Rafael Sóbis desencanta e marca hat-trick em goleada do Ceará sobre River-PI

O Ceará venceu a primeira partida na Copa do Nordeste. Em partida válida pela 6ª rodada da disputa regional, o Vovô goleou o River-PI, no estádio Lindolfo Monteiro, na noite desta terça-feira (3). Rafael Sóbis marcou três e Vina fez o quarto. Com o resultado, o Vovô subiu para a quarta colocação do Grupo B com oito pontos somados.

Debaixo de muita chuva em Teresina, Galo Carijó e Vovô foram prejudicados pelo estado do gramado do estádio Lindolfo Monteiro. Além dos buracos, o "toró" de chuva alagou o campo e dificultou o andamento da partida. No entanto, nem esses problemas foram o suficiente para parar o ataque alvinegro que marcou quatro vezes diante do time da casa.

História da partida

Com poucas jogadas de qualidade de ambas as partidas, o Ceará aproveitou as duas únicas oportunidades do primeiro tempo para descer para o vestiário com o placar positivo. Rafael Sóbis, que vinha sendo cobrado, desencantou e marcou os dois gols do alvinegro em cinco minutos. Aos 29, Fernando Sobral bateu para dentro da área, a bola sobrou para o atacante que tocou entre as pernas do goleiro do Galo Carijó para abrir o marcador. Cinco minutos depois, aos 34, Ricardinho cruzou da esquerda e o camisa 11 subiu para cabecear e balançar as redes.

Na segunda etapa, a primeira chance dos donos da casa foi de uma revelação alvinegra. Formado e revelado pelo Vovô, Romário recebeu na direita, ganhou na disputa com Eduardo Brock e bateu de fora. Fernando Prass escorregou no lance devido às poças d'água no gramado, mas fazer a defesa com o pé esquerdo. Outro momento importante para o Galo Carijó foi aos 11 minutos, quando Valdo Bacabal cabeceou por cima do gol levando perigo à meta do arqueiro alvinegro.

Com a equipe cearense com uma postura mais recuada, o River passou a atacar mais e foi criando várias chances. Prass, que não havia trabalhado na primeira etapa, foi muito exigido no segundo tempo e fez duas grandes defesas com os pés.

No entanto, a noite era de Rafael Sóbis. O atacante não só desencantou como também marcou hat-trick. Aos 30 minutos, Fabinho roubou a bola e tocou para Vina. O meia fez tabela com Samuel Xavier e cruzou na área. Livre de marcação, o atacante, que sequer precisou subir para cabecear, fez o terceiro dele e do Vovô na partida!

Ex-jogador do Ferroviário, Valdo Bacabal chegou a marcar um belo gol de bicicleta, mas bandeira anulou marcando posição irregular do atacante do time piauiense.

Encerrando o jejum de não ter vencido nenhum jogo na Copa do Nordeste, o torcedor alvinegro presente no Lindolfo Monteiro viu o quarto gol da equipe. Marthã, que estava fazendo sua estreia com a camisa preta e branca, roubou bola e passou para Fernando Sobral. O meia cruzou na área e Vina, que apareceu entre dois zagueiros do River, desviou de cabeça para ampliar o marcador.

Com os gols marcados, Rafael Sóbis e Vina se juntam a Klaus na artilharia da equipe. O trio marcou três gols cada na temporada.

Vitorioso, o Ceará subiu para a quarta posição do Grupo B com oito pontos. Já o River segue como vice-lanterna do Grupo A com quatro pontos e está praticamente sem chances de passar para a fase seguinte da disputa nordestina.