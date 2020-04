Mauro Carmélio revela acerto entre CBF e Federações para que estaduais sejam finalizados em campo

No atual cenário de incertezas por conta da pandemia do coronavírus, o futebol brasileiro vive muitos dilemas. Um deles é envolvendo os campeonatos estaduais. Mesmo com o calendário encurtado, o presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio, revelou nesta terça-feira (7) que há um acerto prévio entre a CBF e as federações para que os Estaduais sejam concluídos.

"No começo da pandemia, houve uma reunião na CBF, na qual (estavam presentes) os presidentes das federações com o presidente da CBF (Rogério Caboclo) e sua diretoria. Ficou determinado que terminaríamos o Campeonato Estadual. Isso não haveria nenhuma condição", disse Mauro, em entrevista ao programa A Grande Jogada, da TV Diário.

Há uma grande chance que os certames locais em todos os estados sejam diluídos ao longo da temporada, podendo ser realizados até o fim do ano, algo que agrada Carmélio, tendo em vista que Ferroviário, Fortaleza, Ceará e Guarany de Sobral, os quatro clubes que devem estar nas semifinais, possuem calendário.

"Sim, pode sim. Se tiver (essa possibilidade), eu serei a favor. Os quatro clubes que representam nas séries A, C e D, são os que praticamente estão nas semifinais, falta um jogo pra definir...o Atlético-CE pode conseguir. Mas, basicamente, os 4 clubes teriam essa condição de jogar espaçadamente".

Um dos motivos preponderantes para reforçar a necessidade da conclusão do Estadual é que não haja impactos no calendário do ano que vem.

"Porque o término dos Estaduais vai impactar no calendário de 2021. E muitas condições, de quem vai participar das competições nacionais, da Copa do Brasil, Série D, e outras implicações mais, afetariam as competições nacionais", justificou.

Mesmo assim, ainda não é possível projetar quando o calendário do futebol brasileiro será retomado.

"Ficou acertado, que assim que terminasse, iríamos esperar, e estamos vendo de acordo com o calendário. Estamos trabalhando com um mês pra frente. Então há ainda uma incerteza. Não posso dizer que vai começar em maio, em junho, julho...não podemos dizer. Não podemos ser irresponsáveis de dizer quando vai ser. Não há ainda uma definição", finalizou.