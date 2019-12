Fortaleza pode ser a primeira equipe cearense a jogar uma partida oficial fora do País

São tantas conquistas do Fortaleza em tão pouco tempo, que algumas podem até passar despercebidas. Mas esta é no mínimo curiosa e também histórica. Poderá ser a primeira vez que uma equipe cearense disputará uma partida oficial fora do Brasil. Em 2020, na Sul-Americana, o Tricolor do Pici vai encarar obrigatoriamente uma equipe do exterior, por conta do atual formato da competição sul-americana. O Ceará também tem chance de jogar uma competição Sul-Americana após a derrota do Botafogo para o Internacional. O Vovô teria de vencer os dois jogos restantes e torcer por outros resultados.

A Copa Sul-Americana 2020 tem formato mata-mata, e o sorteio, que acontece dia 23 de dezembro de 2019, no Centro de Convenções da CONMEBOL em Luque, no Paraguai, terá dois potes. Todos os clubes brasileiros estarão no Pote 2, que também tem clubes da Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Com isso, o Tricolor de Aço, que está no Pote 2, só poderá enfrentar clubes da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai.

A primeira fase será disputada por 44 equipes, em partidas eliminatórias em ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, a regra do gol fora de casa será considerada e, persistindo a igualdade, a vaga será definida na disputa por pênaltis.

Apesar de ter atuado em uma edição da Copa Sul-Americana, em 2011, o Ceará deu 'azar' no formato menos atratativo que participou. Naquele ano, todas as equipes brasileiras se enfrentavam até um pequeno grupo chegar à fase internacional do torneio.