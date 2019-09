Fortaleza fecha com meia Matheus Vargas, ex-Ponte Preta

O Fortaleza fechou contrato com o meia Matheus Vargas, ex-Ponte Preta. O jogador de 23 anos, que pertencia ao Audax-SP, assinou com o Leão até 2021, com o clube cearense adquirindo 50% dos direitos econômicos do atleta.

O acordo foi acertado nesta terça-feira (3), mas está sendo conduzido desde a partida contra o Santos, dia 25 de agosto. Na ocasião, a diretoria tricolor e os agentes do jogador se reuniram em Campinas, São Paulo, para negociar detalhes contratuais. O atleta foi até cortado da lista de relacionados da partida entre Ponte Preta e Criciúma, que ocorre às 21h30, pela 21ª rodada da Série B do Brasileiro.

Na temporada, Matheus Vargas entrou em campo 27 vezes e marcou cinco gols com o time paulista. Revelado pelo Audax Rio, acumula passagens por Corinthians, Osasco/SP, Oeste/SP e o grego Kerkyra, onde atuou em 2018.

Com a contratação, o Fortaleza deve fechar o rol de reforços para a disputa do Brasileirão. Para a posição de meia armador, o técnico Zé Ricardo contava apenas com o argentino Mariano Vázquez. ex-Deportivo Pasto, da Colômbia. Durante a janela, chegou a negociar com Eduardo, do Braga-POR, e Everton Felipe, que pertence ao São Paulo, mas não obteve sucesso.