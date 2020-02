Fortaleza abre vantagem, mas sofre no fim e dá adeus à Sul-Americana

O Fortaleza está eliminado da Copa Sul-Americana. Em grande partida que recebeu 52.552 torcedores na Arena Castelão, na noite desta quinta-feira (27), o Leão venceu o Independiente por 2 a 1 com gols de Juninho, de pênalti, e Marlon, mas viu Bustos, aos 47 da segunda etapa, fazer o gol que deu aos argentinos a classificação para a segunda fase da disputa. Com o resultado, o Tricolor do Pici dá adeus à competição continental.

Enredo do jogo

Foto: Thiago Gadelha

Soberano e com maior posse de bola, o Fortaleza deixou o primeiro tempo vencendo por 1 a 0 de forma justa. Utilizando bastante jogadas de velocidade, como é o estilo da equipe de Rogério Ceni, o Tricolor do Pici criou bastante jogadas tanto pelos lados do campo quanto pelo meio e levou perigo pela primeira vez no jogo com David. O atacante recebeu cruzamento de Bruno Melo, girou e bateu para o gol, mas Campaña, bem posicionado, fez a defesa.

Buscando abrir o placar dentro de casa para deixar tudo igual no agregado, já que o time argentino havia vencido no jogo de ida, o Leão não deixou de atacar o Independiente durante todos os 45 minutos. Aos 23, Osvaldo entrou na área, driblou Bustos, mas foi derrubado pelo lateral. Juninho converteu a penalidade e balançou as redes aos 25, fazendo a festa os mais de 50 mil tricolores presentes no estádio Governador Plácido Castelo.

Juninho fez o primeiro gol da partida Foto: Thiago Gadelha

No fim da primeira etapa, os Rojos chegaram a assustar com batida de fora da área de Fernández, autor da vitória argentina no jogo em Avellaneda. No entanto, Felipe Alves, que pouco precisou trabalhar, tocou com a ponta dos dedos para desviar por cima do gol, fazendo a primeira grande defesa da partida.

Sem alterações nos dois times no retorno à etapa final, a equipe comandada por Rogério Ceni voltou jogando da mesma forma do primeiro tempo: impetuoso, veloz, indo para cima. E logo aos três minutos o Tricolor chegou perto de amplicar o marcador. Principal nome nome da partida, Osvaldo fez jogada de velocidade pela esquerda, entrou na área pela lateral e tocou na saída do goleiro, mandando a bola para o meio. Mas Barboza apareceu para afastar o perigo.

Aos seis, o atacante do Leão apareceu novamente. Em seu melhor estilo, veloz e habilidoso, o camisa 11 avançou pela esquerda, deixou o marcador para trás e finalizou com a esquerda, mas o goleiro Campaña defendeu.

Foto: Kid Júnior

Recuado em seu campo defensivo, os argentinos tentaram sair no contra-ataque, mas pecaram na hora de pôr velocidade e tiveram sérias dificuldades de ultrapassar a forte marcação tricolor que, mesmo desfalcada sem Quintero, que foi expulso no jogo de ida, não teve muitos problemas.

A grande chance dos visitantes parou nas mãos de Felipe Alves. Silvio Romero recebeu na esquerda e cruzou à meia altura na área, mas o goleiro do Leão se jogou no lance interceptando a jogada do camisa 18 dos Rojos.

Mesmo caindo um pouco de produção devido ao cansaço, o Fortaleza chegava com perigo, assustando os argentinos. David, em duas vezes, chegou perto de balançar as redes. Na primeira, o atacante tocou na saída de Campaña, mas Alan Franco chegou afastando antes que a bola pudesse ultrapassar a linha do gol. Na jogada seguinte, o camisa 17 recebeu cruzamento de Bruno Melo e se jogou no lance, mas errou a pontaria e mandou por cima do gol.

Bastante criticado, o meia entrou aos 32 e um minuto depois balançou as redes. A jogada começou com David puxando jogada de ataque e passou para Gabriel Dias. O lateral tocou recuado para Marlon que bateu de fora da área para fazer o segundo do Tricolor do Pici na partida.

Marlon fez o segundo do Tricolor do Pici na partida Foto: Kid Júnior

Quando tudo se encaminhava para que o Tricolor estivesse na póxima fase da competição, Bustos estragou a festa dos presentes na Arena Castelão. Aos 47, Velázquez tocou para Butos que bateu cruzado. A bola desviou em Bruno Melo e morreu nas redes de Felipe Alves, que nada pôde fazer.

Com gol no fim do jogo, Independiente elimina o Fortaleza da Sul-Americana. Foto: Thiago Gadelha / SVM

Apesar da vitória, o Fortaleza está eliminado da Sul-Americana. Agora, o Leão do Pici volta seu foco ao Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, além da Copa do Brasil, onde entra já nas oitavas de final da disputa.