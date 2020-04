Ceará cria protocolo, compra equipamentos e se prepara para retorno do futebol em maio

Apesar das incertezas no cenário esportivo por conta do coronavírus, o Ceará já se movimenta para um possível retorno do futebol no mês de maio. Quem fala sobre a preparação é o presidente do Alvinegro, Robinson de Castro, que garante que o clube está criando protocolo para quando isso ocorrer.

Estamos na expectativa. Na realidade, não existe ainda previsão de quando a gente vai retornar aos treinos, que seria a primeira etapa da liberação. Até o dia 5 (de maio), o Governador (Camilo Santana) estabeleceu que o isolamento é obrigatório. Não sabemos quando haverá o entendimento que o futebol poderá voltar a treinar e nem em que condições. Mas nós, enquanto clube, estamos nos preparando pra isso. Reunimos nosso Departamento Médico (DM) e estamos criando vários protocolos", disse o mandatário do Vovô, em entrevista ao Sistema Verdes Mares.

Robinson detalhou ainda algumas das ações que o clube está adotando neste momento, inclusive adquirindo equipamentos para garantir mais segurança aos profissionais.

"Eles (DM) estudaram esses protocolos, inclusive alguns, em reuniões com a própria CBF e profissionais da área médica, com cerca de 40 clubes. Nós já estamos nos antecipando na aquisição de EPIs (equipamentos de proteção individual), testes para Covid-19 e insumos, material para a questão de higienização sanitária. Enfim, estamos nos preparando, independente de qualquer coisa, pra segunda quinzena de maio. Essa é nossa expectativa, pra gente não ser pego de surpresa", destacou, garantindo que esta é uma medida preventiva para que o clube se antecipe a um possível cenário.

"Mesmo que demorem, podem avisar que a gente vai voltar a treinar. E a gente vai tá liberado, mas não instrumentalizado. Isso traria um transtorno grande e perda de tempo. Então estamos procurando nos antecipar", finalizou Robinson.