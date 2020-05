Ceará chega a acordo com elenco e reduz salários de maio em 25%

O Ceará fechou um novo acordo com jogadores e comissão técnica para redução salarial no mês de maio. A diretoria do Vovô acertou a redução dos vencimentos em 25%, através da Medida Provisória (MP) 936, para conseguir ajustar as finanças.

Como o clube havia incluido também os demais funcionários na MP, a estimativa de economia é de R$ 700 mil com a redução dos pagamentos de atletas e colaboradores. A folha salarial do time principal é avaliada em R$ 3,5 milhões mensais, a maior da história do Ceará.

Caso a suspensão das competições se amplie para o junho, há um acordo prévio para permanência do corte no mês seguinte. Desta vez, sem retorno financeiro no futuro, como na medida anterior adotada para março e abril. Naquela ocasião, os atletas teriam parte dos pagamentos parcelados.

Com a MP, o Governo vai realizar o pagamento de 25% do teto do seguro desemprego ao qual cada jogador tem direito. Assim, um salário de R$ 10 mil, por exemplo, fica R$ 7.500 e 25% do seguro-desemprego previsto.

O acordo foi firmado sem nenhuma resistência e contou com a colaboração de todos do elenco. Antes, em contato com o Diário do Nordeste, o volante Charles havia ressaltado que os atletas ajudariam a equipe.

"Para manter o clube em dia tinha que abrir mão de alguma coisa. Estamos vivendo uma pandemia que nunca aconteceu, muito tempo parado, então estamos ajudando o clube nesse momento tão difícil. Sabemos que alguns patrocinadores acabam sendo cortados, e entramos em um consenso em prol do Ceará", revelou.

Outros clubes da Série A, como o Palmeiras, também aderiram ao corte na folha de pagamento. Confira o primeiro acordo firmado pelo Vovô:

Os pagamentos de abril, referentes ao mês de março, serão feitos: 75% do salário na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) quitado em 20 de abril e 75% dos direitos de imagem (75%) serão pagos em 30 de abril. Os 25% restantes da CLT e da Imagem serão diluídos nos pagamentos dos atletas a partir de julho.

No caso dos valores de maio, referentes ao mês de abril, a distribuição é: 75% do salário na CLT e das férias pagas em 20 de maio e 75% dos direitos de imagem serão pagos em 30 do mesmo mês. O detalhe é que dos 25% restantes de salário na CLT e imagem, os atletas abriram mão de 10%. Assim, os 15% restantes serão complemento do salário a partir de julho. O valor será diluído ao longo do contrato.