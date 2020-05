Campeonato Alemão define data de retorno dos jogos: confira primeira rodada

O governo alemão autorizou nesta quarta-feira (6) a retomada do Campeonato Alemão de futebol, com portões fechados, e a competição anunciou que a primeira e a segunda divisão voltarão a ser disputadas no dia 16 de maio.

Mais de dois meses após a suspensão das competições devido à pandemia do coronavírus, a Bundesliga será a primeira das grandes ligas de futebol da Europa a retomar sua competição, cumprindo uma série de protocolos de proteção. A data exata para a volta do futebol será definida pela Liga Alemã de Futebol (DFL) nos próximos dias.

"A Bundesliga pode voltar a partir da segunda metade de maio, respeitando as regras que foram combinadas", declarou Angela Merkel, chanceler do governo alemão, após uma reunião com as autoridades dos Estados federados em que foram abordadas as medidas de confinamento.

Confira os confrontos da rodada

- 16 de Maio (Sábado), às 15h30

Borussia Dortmund X Schalke 04

RB Leipzig X Freiburg

Hoffenheim X Hertha

Düsseldorf X Paderborn

Augsburg X Wolfsburg

- 17 de Maio, (Domingo)



Colônia X Mainz - 15h30

Union Berlin X Bayern - 18h

- 18 de Maio (Segunda-feira), às 20h30

Werder X Bayer Leverkusen

A Alemanha trilha assim um novo caminho para as ligas europeias. A França suspendeu definitivamente sua temporada na semana passada, enquanto Inglaterra, Espanha e Itália aguardam, na melhor das hipóteses, voltar a jogar em junho.

Outros países com ligas menos poderosas já fixaram datas para o reinício de suas competições, entre elas Ilhas Faroe (9 de maio), Sérvia (30 de maio) e Turquia (12 de junho).

O Bayern de Munique liderava o Campeonato Alemão no momento da suspensão dos jogos, após a 25ª rodada, com quatro pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund, e está próximo de conquistar um oitavo título alemão consecutivo.

"Estamos felizes, é um sinal formidável para a Bundesliga", comemorou o Karl-Heinz Rummenigge, mandatário do Bayern de Munique. "É importante que a temporada seja decidida no campo e não em reuniões", insisitiu.

O presidente do Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, reconheceu que a suspensão definitiva "não seria economicamente suportável para os clubes", mas lamentou ter que jogar com portões fechados, já que sua equipe "obtém muita energia da paixão dos torcedores".

Manuel Neuer, capitão do Bayern de Munique e da seleção alemã, lembrou "a enorme responsabilidade" do futebol em seu país.

"As pessoas nos assistem de outros países europeus. Na verdade, de todo o mundo. É uma grande responsabilidade para nós, por isso devemos estar plenamente conscientes. Somos nós que devemos fazê-lo", disse ele ao jornal FAZ.