Arsenal encaminha contratação de cearense Éverton por R$ 168 milhões

A saída do cearense Éverton, do Grêmio, para o futebol do exterior está próxima de um desfecho. Especulado em grandes clubes da Europa, o Arsenal-ING sinalizou ao time gaúcho uma proposta de 40 milhões de euros (R$ 168,5 mi) para contar com o atacante no segundo semestre da temporada. Além do clube inglês, o Napoli, da Itália, também monitora o atleta e pretende encaminhar uma oferta.

Casa a venda seja encaminhada, o Fortaleza vai lucrar R$ 16,85 milhões por ser detentor de 10% dos direitos econômicos do atleta. O restante dos percentuais está distribuído em: 50% para o Grêmio (R$ 84,2 milhões), 10% para o investidor Celso Rigo (R$ 16,85 milhões) e 30% (R$ 50,55 milhões) para o empresário Gilmar Veloz.

Em entrevista ao UOL, o vice de futebol gremista, Duda Kroeff, afirmou que o Grêmio não tem pressa na negociação. O dirigente também elogiou o empenho do cearense na equipe, mesmo diante de todas as sondagens.

"A direção não tem muito trabalho com ele (Éverton). É um jogador e um menino excelente. Uma pessoa maravilhosa. E seu empresário tem se comportado muito bem. Ele está tranquilo. Como todo jogador, tem o sonho de jogar na Europa, mas está sempre disposto e gosta muito de vestir a camisa do Grêmio. Não tem pressa para sair", declarou.

Carreira

Revelado na base do Fortaleza, Éverton não chegou a atuar pelo profissional e foi vendido ao Grêmio por 300 mil em 2013. Em Porto Alegre, o atacante foi campeão da Copa do Brasil (2016), Libertadores (2017), Recopa Sul-Americana (2018) e Campeão Gaúcho (2018-2019). Teve o contrato renovado até 2022 no início da temporada, com multa rescisória para 80 milhões de euros.

Convocado para a disputa da Copa América, foi a estrela da seleção brasileira ao marcar três gols e se sagrar artilheiro da competição. Na última quinta-feira (25), participou da vitória gremista por 2 a 0 sobre o Libertad-PAR, gols de Diego Tardelli e David Braz, pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores.