596 kitesurfistas velejando juntos batem recorde mundial na Praia do Cumbuco

A Praia do Cumbuco, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, entrou para a história: 596 kitesurfistas velejando juntos bateram o recorde mundial, neste domingo (22) no evento Winds for Future. Os participantes deram a largada às 13h e percorreram 1,638 km para quebrar a marca anterior, realizada na Inglaterra, que era de 423 pessoas ao mesmo tempo na modalidade.

De acordo com a organização, mais de 1000 kitesurfistas se inscreveram para participar do evento, mas apenas 640 entraram na água e 44 ficaram invalidadas.

O analista de tecnologia de informação, Diego de Barros, velejou no evento e descreveu o sentimento. " A melhor sensação que já senti, participar de um evento desse, uma estrutura dessa. Só tenho que agradecer. Muito show. Sensação total, a mil. Um evento desse, pela quantidade de pessoas que tem, ficou muito lindo", explicou.

A supervisora de prova da operação, Ana Paula Durant, explicou que poucas pessoas desistiram da prova e que a maioria estava apta a participar do evento. "Eu fiquei como supervisora na praia, a gente trabalhou em duplas. Uma pessoa ficava monitorando a terra, vendo se não tinha ninguém fora da prova entrando no mar, pra gente tirar da contagem, e eu também fiquei olhando pro mar." acrescentou.

Atletas renomados, amadores, adolescentes e crianças, ficaram distribuídos em 5 pontos de encontro por toda a extensão da praia. O pequeno Kauan Grubet, de 8 anos, aprendeu a velejar há 4 meses com a mãe e também garantiu presença no evento e no recorde."Eu comecei a fazer umas aulinhas e comecei a gostar. Olha, é um pouco dificil", admitiu.