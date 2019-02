Jogadores extenuados preocupam Fortaleza no início da temporada

O empate com o Bahia (2 a 2) no último domingo, na Arena Castelão, trouxe uma certa preocupação para o Fortaleza, neste início de temporada: o desgaste de alguns atletas que são considerados importantes.

Até aqui, o Fortaleza jogou oito vezes em 2019, sendo quatro pelo Campeonato Cearense e a outra metade pela Copa do Nordeste. Três jogadores, no entanto, atuaram em todos os compromissos: Ederson, Edinho e Júnior Santos.

Logo após o jogo contra o tricolor baiano, o técnico Rogério Ceni falou com a imprensa e destacou a situação, ressaltando que o clube segue trabalhando para trazer reforços. "Têm jogadores que estão muito desgastados. O Júnior (Santos) e o Ederson atuaram em todos os jogos, quase 90 minutos. Chega um momento em que o jogador não é máquina. E o grande problema é que tem que ter um garoto da base para pôr no lugar de um deles. Estamos procurando jogadores para inchar um pouco mais o elenco, a gente precisa. Temos jogo daqui a três dias e como se faz? Vamos analisar, ver o que é melhor para fazer. Estamos tentando ir atrás dos jogadores que precisamos pra completar o elenco o mais breve possível", disse.

Para se ter uma ideia, o atacante Ederson, que atuou em todos os jogos do Leão em 2019, foi substituído apenas uma vez, justamente na partida contra o Bahia, durante o 2º tempo. Ederson tem três gols com a camisa do Fortaleza em 2019. "Estamos jogando de três em três dias e temos mais um jogo agora. O elenco é bem curto e bem reduzido em algumas posições. Em algumas outras, como na lateral esquerda, como jogou o Bruno (Melo), jogou o Carlinhos, e ainda se pode fazer algumas alterações; mas tem setores que, infelizmente, por conta de lesões ou que ainda não conseguimos achar o jogador que gostaríamos, a gente sofre bastante", ressaltou Ceni.

E para atender ao pedido do técnico, o Fortaleza já procura fechar a contratação de mais um zagueiro. O nome da vez é o de Nathan Ribeiro, que pertence ao Fluminense. O defensor de 28 anos e 1,87m já atuou quatro vezes neste ano pelo clube carioca. O Fortaleza volta a campo nesta quarta-feira (27) para encarar a equipe do Horizonte, no estádio Domingão, pelo Estadual.