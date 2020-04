Futebol europeu ensaia retorno com Bayern de volta aos treinos

O Bayern de Munique, assim como outros 16 clubes da Bundesliga, a 1ª divisão do Campeonato Alemão, voltarão às suas atividades no centros de treinamentos nesta semana. Separados em grupos de, no máximo, cinco jogadores a pelo menos 1,5 metros de distância, o grupo bávaro espera pela volta dos campeonatos locais, suspensos até o fim de abril por causa da pandemia do novo coronavírus.

A Europa é o continente mais afetado pela pandemia de Covid-19, com mais de 50 mil mortos e quase 700 mil casos confirmados. Os eventos esportivos foram suspensos desde o começo de março como medida preventiva ao contágio. A Alemanha não tem tantas mortes, se comparada a Espanha, Itália, França e Reino Unido, mas acumula o 4º lugar em casos confirmados da doença. São mais de 102 mil infectados.

A previsão inicial é que o futebol fique parado na Alemanha até 30 de abril, mas a data será reavaliada de acordo com a propagação da doença. Em outros campeonatos, como é o Espanhol e o Italiano, a data segue em aberto.

Onde a bola nem parou

Porém, ignorando as recomendações das autoridades sanitárias mundiais, algumas competições continuam firmes, caso do Campeonato nacional da Bielorrússia, o único da Europa que ainda não parou suas atividades. Embora o país tenha mais de 700 casos confirmados do novo vírus e 13 mortes, os estádios ainda recebem torcida.

Além da Bielorrússia, Burundi (África), Tadjiquistão (Ásia) e Nicarágua (América Central) também estão com seus torneios em ação.

Primeiro país infectado

Na China, onde o novo coronavírus primeiro se manifestou, a intenção de volta seria no dia 18 de abril, mas a Administração Geral do Esporte da China emitiu um comunicado oficial anunciando que, por enquanto, eventos de grande escala, como os esportivos, não serão retomados.

No Japão, que pode adotar estado de emergência, há previsão de volta em 15 de maio.